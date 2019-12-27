مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب في كازاخستان









اسماء السيد - موسكو: ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي إلى 14 قتيلًا، وفق ما أكدت الحكومة الكازاخستانية.

قالت لجنة الطوارئ في هذا البلد في وسط آسيا إن 100 شخص كانوا على متن طائرة "بيك إير" المنكوبة، بينهم خمسة من طاقمها. وبحسب اللجنة فقد جرح أيضًا تسعة أشخاص، بينهم ستة أطفال.

وتعهد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بتقديم التعويضات إلى عائلات الضحايا، وقال على تويتر إن المسؤولين عن الحادث "سوف يعاقبون بشدة وفقًا للقوانين".

كما أعلن توكايف أيضًا عن إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالحادث.