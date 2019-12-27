دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إيران تقطع الإنترنت قبيل احتجاجات مناهضة للحكومة

تعطَّلت خدمات الإنترنت في عدَّة مناطق في إيران، وسط تقارير عن تعمُّد السلطات قطع الخدمة قبيل احتجاجات مناهضة للحكومة مخطط خروجها اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (إيلنا) عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه، قوله: إنَّ هذا الإجراء قد جاء بأوامر رسمية.

يأتي هذا القرار وسط دعوات للمظاهرات لتأبين الذين قُتِلوا في احتجاجات الشهر الماضي، التي اندلعت بسبب زيادة الأسعار.

وتقول منظمة العفو الدولية: إنَّ 304 أشخاص على الأقل قُتِلوا في الاحتجاجات، وأُلقي القبض على الآلاف خلال حملة القمع التي استمرَّت طوال أيام على أيدي قوات الأمن.

بينما قدرت وكالة «رويترز» عدد القتلى بنحو 1500، استنادًا إلى معلومات من مسؤولي وزارة الداخلية الإيرانية لم تذكر أسماءهم.

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وكانت الاحتجاجات اندلعت في مدنٍ وبلدات في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر، بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين 50% ليصل إلى 15 ألف ريال للتر (0.12 دولار)، وعدم السماح للسائقين بالحصول على أكثر من 60 لترًا شهريًّا، قبل أن يتضاعف السعر إلى 30 ألف ريال.

وقوبل القرار بموجة غضب واسعة النطاق في بلد يعاني اقتصاديًا بسبب ضغوط نتيجة العقوبات الأمريكية، التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها العام الماضي، عندما أعلن الانسحاب من الاتفاق نووي متعدِّد الأطراف مع إيران.

ومع تصاعد الاحتجاجات، كان الوصول إلى الإنترنت غير ممكن تمامًا، وأظهرت لقطات مصورة بالهاتف المحمول وتم نشرها إلى العالم قوات الأمن، وهي تطلق النار على المتظاهرين العُزَّل.

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