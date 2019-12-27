شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لـ أردوغان.. استفتاء يظهر تراجعا فى جماهيرية العدالة والتنمية التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حزب الشعب الجمهورى المعارض التركى، تصدر الاستفتاء الذى أجراه لقياس درجة أداء كل حزب خلال 9 أشهر، على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لأول مرة، وبفارق 3 درجات، ليمثل ذلك ضربة كبرى لحزب أردوغان ونظامه، حيث حصد حزب الشعب الجمهورى المعارض على نسبة 35.1% من المشاركين فى الاستفتاء، فيما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة 32.4%، واقتسم حزبا الحركة القومية (حليف النظام الحاكم)، والخير المعارض، المركز الثالث بنسبة 9.4% من جملة المشاركين، فيما حصدت الأحزاب الأخرى مجمعة نسبة 3.2%.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، المسؤول عن الإدارات المحلية سيد تورون، أعلن عن نتائج الاستفتاء، مشيرًا إلى أن حزبه رفع من أصواته فى المدن كافة، التى حصل فيها على رئاسة البلديات.

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نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قال إن الـ11 بلدية التى يتولى حزبه رئاستهما تشكل 45% من أصوات الناخبين، مما يدل على أن الناخبين على يقين من أن رؤساء البلديات من الشعب الجمهورى سيحلون مشاكلهم.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى التركى المعارض سيزائى تمللى، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلى تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذى يحكمها فى الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطى اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائى تمللى وبيرفين بولدان.

وقال موقع تركيا الآن، أن العاملين فى جريدة جمهورييت التركية المعارضة، وصحفيون من اتحاد الصحفيين التركى، نظموا وقفة احتجاجية ضد استهداف الجريدة من قبل أنصار أردوغان، بعد ما قال مقدم البرامج بقناة "أقيت تى في": دعونا نتجمع ونلقى قنبلة يدوية أمام جريدة جمهورييت.