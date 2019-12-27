نائب يتقدم بطلب إحاطة للموافقة على تشغيل مدرسة دير الملاك بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تقدمه بطلب إطاحة إلى مجلس النواب، موجه إلى وزير الرى والموارد المائية بشأن الموافقة على تشغيل مدرسة دير الملاك، وهى مدرسة فنية لتعليم طرق الرى، بقرية البياضة بمركز ملوى، مشيرًا إلى أن قرى مركز ملوى تفتقر إلى وجود مدارس فنية، والتى تمثل أهمية كبرى فى تدريب الطلاب، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضًا بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن إنشاء مدرسة الثانوية المشتركة بمركز البياضة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لسرعة إنشاء تلك المدرسة الثانوية نظرًا لأنه لا يوجد مدرسة ثانوية فى هذه القرية.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة أيضًا لمجلس النواب موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن إنشاء مدرسة مبارك منصور للبنات بقرية هور بمحافظة المنيا.

ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة أيضًا لمجلس النواب موجه إلى وزير الإسكان، بشأن سرعة إسناد وطرح محطة مياه الشرب بدير البرشا بملوى وربط خط مياه الشرب من محطة معصرة ملوى إلى قرية البياضية وقرية تندة بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

وفى وقت سابق قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات ردم فى النيل بمركز ومدينة المراغة بمحافظة المنيا بمكعب إجمالى 1100 متر مكعب بمعاونة الوحدة المحلية ومركز شرطة المراغة، فى ظل اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.