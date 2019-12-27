نتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة "الليكود"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020.

وكتب نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع تويتر بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير! شكراً لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

وأدلى نحو 57 ألفاً من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد طوال نهار الخميس.