اليابان تقرر إرسال سفينة حربية وطائرات إلى الشرق الأوسط لحماية تجارتها

الجمعة 27 ديسمبر 2019

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على إرسال سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط في منطقة تزودها بنحو 90% من وارداتها من النفط الخام.



وسترسل اليابان بموجب الخطة مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3 سي) لجمع المعلومات، بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة.

وفي حال وجود أي طارئ سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.

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وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير/شباط على الأرجح.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تشهد المنطقة توتراً على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.

وتعرضت سفينة تجارية يابانية لهجمات إرهابية أثناء مرورها بالقرب من مضيق هرمز، ووجهت اتهامات لإيران بالتورط في الهجوم.

وأطلقت البحرية الأمريكية تحالفاً إقليمياً لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضم الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتخذ من المنامة مقراً له.