أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ​إيران​ قرب ​محطة بوشهر​ النووية. وأوضحت أن الزلزال وقع على بعد حوالي 44 كيلومترا في ​الجنوب​ الشرقي من مدينة "برازجان" التابعة لمحافظة بوشهر، وعلى عمق 38.3 كيلومترا. وتقع محطة ​الطاقة النووية​ في ضاحية بوشهر الجنوبية الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوته 5.1 درجة يضرب إيران بالقرب من محطة بوشهر النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.