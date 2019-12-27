أفاد مطار "آلما أتا" بسقوط ​طائرة​ تقل 100 شخص قرب مدينة "آلما أتا" في ​كازاخستان​، مشيرا إلى وجود ناجين وأن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع. وأفادت أول بيانات ​وزارة الصناعة​ في كازاخستان بمقتل سبعة أشخاص في تحطم الطائرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة على متنها 100 شخص بالقرب من مدينة "آلما أتا" بكازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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