الداخلية الكازاخية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم 6 أطفال في تحطم الطائرة

اعلنت ​وزارة الداخلية​ الكازاخية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم 6 أطفال في تحطم ال​طائرة​. وكانت وسائل إعلام افادت بسقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية "بيك أير" بعد إقلاعها من مطار ألماتي في ​كازاخستان​، كان على متنها 100 شخص.

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