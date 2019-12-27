كشفت مصادر في ​الرئاسة اللبنانية​ و​رئاسة مجلس النواب​ أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ طلبا من الرئيس المكلف ​تأليف الحكومة​ ​حسان دياب​ "التروي"، بعدما لمسا استعجاله لإنجاز التشكيل خلال أيام.

وأوضحت مصادر الرئاستين لـ"الشرق الأوسط" أن طلب التروي جاء لعدد من الأسباب، بينها أن أسماء مقترحة في اللائحة التي قدمها دياب "غير معروفة"، مشيرة إلى أن "الحاجة ملحة لمعرفة معلومات عن سيرهم الذاتية وخبراتهم ونوعية اختصاصهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الاوسط: الرئيس عون وبري طلبا من دياب التروي في التشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.