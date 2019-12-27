شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالأزهر يرد على فتاوى السلفيين: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ليست محرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على محمد الأزهرى، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، أن تهنئة المسلمين لغير المسلمين بأعيادهم ليست حرامًا، واصفًا تحريم السلفيين تهنئة المسيحيين بالكريسماس بأنها فتاوى شاذة، قائلاً إن هناك أصواتًا كثيرة وتعليقات تفوقها فى الكثرة ترى حرمة تهنئة المسيحيين بالعام الجديد أو تهنئتهم فى أعيادهم، وألفاظ ربما لا تليق فى التعليقات، والحق أننى رأيت من واجبى أن نحتكم إلى نصوص الشرع الشريف، ومنها على سبيل المثال: قال تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، ومن ألوان البر معاملتهم برفق ولين، وتمنى الخير لهم، والدعاء لهم، فهل التهنئة خرجت عن الدعاء وتمنى الخير لهم.

وقال عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، لـ"الخليج 365"، إنه عند الإمام البخارى فى الأدب المفرد سعيد بن جبير عنه أنه قال: (لو قال لى فرعون : بارك الله فيك، لقلت: وفيك. وفرعون قد مات)، فهذا كافر، وليس بصاحب كتاب، ومع ذلك على غرار هذه القاعدة طالما قدموا لنا التهنئة فى أعيادنا أليس من باب الأدب وحفظ الجميل أن نقدم لهم التهنئة فى أعيادهم؟!

وتابع عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، أيضًا ما أخرجه الإمام البخارى بإسناد حسن في كتابه (الأدب المفرد) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه تبع رجل نصرانى، كان قد ألقى عليه السلام، فرد عليه عقبة السلام كاملًا، فأخبروه أنه نصرانى، فتبعه ثم فقال له: أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك.