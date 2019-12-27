شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 5.1 درجة يقع قريبا من محطة بوشهر النووية في إيران والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 5.1 درجة ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران اليوم الجمعة. والزلزال متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، ويبعد مركزه 53 كيلومترا شرقي محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

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