شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة 6 متزلجين من انهيار جليدي بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الشرطة إلى أنه تم إنقاذ شخصين بعد إصابتهما بجروح طفيفة في عملية بحث وإنقاذ واسعة. وتم إنقاذ أربعة آخرين لم يتعرضوا للإصابة، أو أنهم تمكنوا من تحرير أنفسهم من الجليد.
وصرح المتحدث باسم الشرطة ريتو فيستر في مؤتمر صحفي بأنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أي أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وأضاف أن البحث سيستمر حتى يتم مسح منطقة الانهيار بأكملها.
وأظهر مقطع فيديو لأحد شهود العيان تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "بليك دوت سي اتش"، كيف اجتاحت كتل الجليد منحدرًا كان يجتازه العديد من المتزلجين، وبدا واضحا أن العديد منهم كان في مسار الانهيار.
وخصصت السلطات خطا ساخنا لخدمة الأشخاص الذين يسعون للحصول على معلومات عن أفراد أسرهم.
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