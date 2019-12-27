القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مطار ألماتي الدولي الخميس، أن طائرة تقل 100 شخص سقطت قرب مدينة الما اتا في كازاخستان . وأكد المطار أن هناك ناجون في حادث سقوط الطائرة وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع . وأوضح أن 7 ركاب لقوا مصرعهم في حادث سقوط الطائرة

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كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة ركاب تقل 100 شخصًا بالقرب من مدينة ألماتي في كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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