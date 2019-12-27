عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إجراء الانتخابات دون القدس

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه، مؤكدة رفضها إجراء انتخابات دونها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة "إن دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية".

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وأضاف أبوردينة أن هذه الدعاوات تعتبر تساوقا خطيرا مع الاحتلال، الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة.

وأشار أبوردينة إلى أن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية بأنه لا انتخابات دون القدس مهما كانت الضغوط.

وتابع أن القيادة الفلسطينية لن تعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا استمرار المساعي مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة الفلسطينيين في القدس في هذه الانتخابات.

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات دون القدس، الأمر الذي تمنعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.