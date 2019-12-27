شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الأتراك عرض مستمر.. إعلان الحد الأدنى للأجور يتسبب بانسحاب نقابة العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى صفعة أخرى لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تكشف حجم معاناة الأتراك، وفشل النظام التركى فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا فى الوقت الراهن، ذكر موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور فى وزارة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية اجتمعت لتحديد الحد الأدنى للأجور فى 2020، حيث زاد الحد الأدنى للأجور 15.03% ليصبح ألفين و324 ليرة، حيث أدلت وزيرة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد، ببيان أعلنت فيه أن إجمالى الحد الأدنى للأجور ألفان و943، والصافى ألفان و324 ليرة تركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه بعدما أعلنت هذا الرقم طلبت من الهيئات الحاضرة التوقيع على هذا القرار بإجماع الأصوات، فاعترض الأمين العام لاتحاد نقابات العمال التركى، نظمى إرجاط، وقال إن رئيس اتحاد نقابات العمال التركى، إرجون أطالاى أعلن أن الحد الأدنى للأجور ألفان و578 ليرة تركية، وهذا ما أعلنوه للشعب.

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رئيس اتحاد نقابات العمال التركى، تابع فى كلامه: اعتبارًا من هذه النقطة التى وصلنا إليها فأنا باعتبارى أمثل قطاع العمال لا أوافق على الرقم الذى أعلنتموه وأرفض قراركم وأنسحب من الاجتماع.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى التركى المعارض سيزائى تمللى، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلى تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذى يحكمها فى الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطى اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائى تمللى وبيرفين بولدان.

وقال موقع تركيا الآن، أن العاملين فى جريدة جمهورييت التركية المعارضة، وصحفيين من اتحاد الصحفيين التركى، نظموا وقفة احتجاجية ضد استهداف الجريدة من قبل أنصار أردوغان، بعد ما قال مقدم البرامج بقناة "أقيت تى فى": دعونا نتجمع ونلقى قنبلة يدوية أمام جريدة جمهورييت.