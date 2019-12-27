اليابان ترسل مدمرة حربية ومروحيات لحماية سفنها بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت اليابان أنها سوف ترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة وقعتها الحكومة اليابانية الجمعة.

وبحسب الخطة، سوف ترسل اليابان السفينة الحربية مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة.

وكانت طوكيو رفضت الانضمام لأي تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج العربي، وأبرزها المقترح الأمريكي بدعم من السعودية، وأكدت رغبتها في حماية سفنها بشكل مستقل.

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ذكرت رويترز أن وزير الدفاع الياباني سيكون بموجب الخطة مسئول عن إصدار تعليمات باستخدام السلاح حال تعرض سفن بلاده للخطر.

كما أن السفينة والطائرات اليابانية ستغطي خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن، وليس مضيق هرمز.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير على الأرجح.