بمشاركة 20 ألف متسابق.. اليوم انطلاق ماراثون زايد الخيري في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ينطلق مارثون زايد الخيري في السويس اليوم الجمعة، بمشاركة 20 ألف متسابق في نسخته السادسة، ويضم السباق هذا العام مقسمين الأول للأسوياء والذين يعدون لمسافة 8 كيلو، والآخر لذوي الهمم ليتسابقوا على الكراسي المتحركة لمسافة 2 كيلو.

وقال سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن المشاركين في الماراثون يتوافدون على السويس فجر الجمعة، من المحافظات، منوهًا بأن الوزارة وفرت أتوبيسات لنقل المشاركين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية.

وأضاف سعيد محمد أن سباق ذوى الهمم يبدأ الساعة 7 صباحا من أمام ديوان عام المحافظة وينتهى على الكورنيش، لمسافة 2 كيلو، بينما سباق الأسوياء يبدأ عند طريق القاهرة السويس من أمام مدرسة سانت فاتيما الساعة 8 صباحًا وينتهى عند الكورنيش لمسافة 8 كيلو.

ويشهد فعاليات الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، ومسؤولي الماراثون واللجنة المنظمة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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وقال اللواء عبد المجيد صقر إن المحافظة انتهت من الاستعدادات لاستقبال الحدث الرياضي بالتنسيق للجنة المنظمة، معربًا عن تمنية أن يخرج الماراثون في أفضل صورة وتنظيم، ويحقق أهدافه الخيرية والإنسانية.

وتشهد فعاليات الماراثون فقرات ترفيه، ويقدم فريق المينا حفل فني على المسرح الرئيس لحفل الماراثون، والذي سيشهد تكريم الفائزين.

وفي السياق جهز مسؤولو الماراثون بالتنسيق مع محافظة السويس عددًا من المعارض بمنطقة البارك بالكورنيش يتضمن معرض للمبدعين وحملة كشف مكبر عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

ورفعت أحياء محافظة السويس أعلام مصر والإمارات على أعمدة الإنارة في مسافة السباق بطول 8 كيلو، كما أجرت إدارة مرور السويس تحويلات مرورية لإخلاء مسار السباق من نقطة البداية عند كوبري الجيش للأسوياء، وأمام ديوان عام المحافظة لذوي الهمم. ​