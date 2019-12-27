إسرائيل..نتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

حافظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعامته لحزب الليكود الإسرائيلي المحافظ، ليصد بذلك تحديا على سلطته قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية مساء الخميس أن استطلاعات الرأي عقب الخروج من لجان الاقتراع كشفت أنه من المتوقع أن يفوز نتنياهو بنسبة 71 بالمئة من الأصوات، في حين من المتوقع أن يحصل منافسه الوحيد، وزير التعليم السابق جدعون سار، على 28 بالمئة.

ومن غير المتوقع ظهور نتائج رسمية حتى صباح اليوم الجمعة، لكن نتنياهو توجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد منتصف الليل لتأكيد فوزه.

وجرت الانتخابات التمهيدية وسط مأزق سياسي أصاب إسرائيل بالشلل لعدة أشهر. وتتجه إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية للمرة الثالثة في أقل من عام لأول مرة في تاريخها، ومن المقرر إجراؤها في 2 مارس المقبل.