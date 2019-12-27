كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في قلب معقل النظام الإيراني، استطاع أعضاء معاقل الانتفاضة لصق العديد من الصور لزعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في تحد واضح ضد النظام الإيراني، الذي بات يرتعد من مجرد رؤية قادة المقاومة وإن كانت محض صور معلقة فقط على الحوائط.

قادة المقاومة

وقامت معاقل الانتفاضة بهذا التحدي، عشية أربعينية شهداء انتفاضة الشعب الإيراني، حيث قام أعضاء معاقل الانتفاضة بتوزيع ولصق رسائل وصور لزعيمة المقاومة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، والسيد مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية.