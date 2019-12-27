كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يحقق "انتصارا كبيرا" في انتخابات حزب الليكود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزا كبيرا في انتخابات حزب الليكود، يتيح له قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر مارس 2020.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلن نتنياهو، أنه فاز بالانتخابات قبل إغلاق صناديق الاقتراع بحوالي ساعة واحدة، مشددًا على أنه سوف يقود حزب الليكود إلى "فوز كبير" في الانتخابات المقبلة.

وقال "نتنياهو"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه حقق "انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم.. بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

يُذكر أن 57 ألفا من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد أدلوا بأصواتهم طوال نهار الخميس، وقد أظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.