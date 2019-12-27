حزب الاستقلال يطرد أعضاءه بوزان بعدما احتجوا ضد رئيس الجماعة

اتخذت الكتابة المحلية لفرع حزب الاستقلال بمدينة وزان قرارا يقضي بطرد خمسة أعضاء من الحزب يوجدون في حالة انتداب انتخابية، بعدما خاضوا احتجاجات ضد رئيسالجماعة المنتمي للنفس الحزب بالمجلس الترابي “سيدي رضوان“، وأعلنَ المفتش الإقليمي للحزب بوازن “أحمد الغياتي“، عن قرار تجميد وطرد الأعضاء من الحزب، ويوجد بينهم نائبرئيس المجلس الإقليمي لوزان وكاتب المجلس الترابي إضافة لنواب رئيس المجلس نفسه.

وقال مصدر من المجلس الترابي لسيدي رضوان لـ“أخبار اليوم“، إنّ المفتش الإقليمي للحزب بوزان أبدى رغبة شديدة في “تأديب” الأعضاء واعتبرهم “من خرجوا عن الطاعة“.

وفي سياق متصل أورد المفتش الإقليمي للحزب بوزان، في بلاغ له، معطيات ذات صلة في حق الأعضاء المطرودين، وقال إنّ هناك تحركات يقودها أشخاص أبانوا عن تحركات مشبوهة وخالفوا النظام الأساسي للحزب وقوانينه الداخلية على امتداد الشهور الأخير من خلال نشر إشاعات وصفها بـ“المغرضة في حق مسؤولي الحزب محليا، لمحاولة التشويش على الجموع العامة، والإنسحاب من مكتبي الفرع ومنظمة المرأة“.

وأضاف المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال أن الأعضاء المطرودين عملوا على مقاطعة أنشطة الحزب محليا والقيام بحملات تعبئة مضادة وعدم القيام بالمهام منها، لغياب الالتزامالمالي مع مكتب الفرع، ومن جهة أخرى قال مصدر مقرب إن البلاغ غير رسمي ولا يحمل أيّ ختم للحزب بالإقليم.

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وقضى فرع حزب الاستقلال بطرد أعضاء الحزب الموجودين في حالة انتداب انتخابي، ويتعلق الأمر بمحمد عماري ومحمد الشريف براضي وعبد الرحمن الحساني وعبد الرحمن الجمالي، وتجميد عضوية كل من سميرة امرابط عيسى ونجاة الشبلي ونعيمة الماموني.

وقال محمد العماري، أحد أعضاء الحزب الذي جرى طردهم، إنّ المفتش الإقليمي للحزب بوزان اتخذ قرار طردهم، ونشر بلاغا اعتبره غير رسمي باسم الحزب وعممه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي سياق ذاته، أبرزَ أنهم كأعضاء للحزب ولهم صفات منتخبين طلبوا من رئيس المجلس عقد لقاء تواصلي معهم للتداول في مجموعة من المشاكل التي تُعنيها الساكنة، أبررزها تفعيل اتفاقية الأحياء ناقصة التجهيز، غير أنّ الرئيس الذي كانَ يعقد دورة استثنائية لم يستجب لطلبهم، آنذاك، قرروا لاحقًا الاحتجاج والاعتصام بالمقر الجماعي ضد رئيس المجلس، وتابع قوله “في الأول لم تكن نيتنا الاحتجاج من أصله“.

ومن جهته، قال المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بوزان إنّ مكتب الفرع يعتبر إقدام مجموعة من الأعضاء الموجودين في حالة انتداب انتخابي باسم حزب الاستقلال بمجلس جماعة سيدي رضوان، وضمن فريق الأغلبية على تنفيذ اعتصام داخل مكتب رئيس الجماعة يوم 13 دجنبر 2019، عملا غير مقبول وغير مبرر ومناف للقانون التنظيمي للجماعات وللنظام الأساسي لحزب الاستقلال.

ودافع حزب الاستقلال باستماتة عن رئيس الجماعة الذي خاضوا ضده احتجاجات، وقال إنّ الحديث عن الأوراش المتعثرة حديث عار من الصحة، مشيرًاإلى أنه بعد الاطلاع على المعطيات والوثائق، تبينَ أنّ كل شيء يمضي كما كانَ مخططا له.