شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: جملة من التدابير لحماية الحدود والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن في بلاده لدراسة الأوضاع في منطقة المغرب العربي والساحل الصحراوي.

وأفاد بيان رئاسي جزائري بأن الاجتماع قرر اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود الجزائرية وإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي, خاصة فيما يتعلق بالملفين الليبي والمالي, وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك لبحث التطورات في المنطقة.