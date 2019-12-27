شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أدانت مصر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين وعسكريين في شمال بوركينا فاسو على مدار الأيام الماضية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعم مصر لبوركينا فاسو في جهودها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجاوز ذلك الحادث الأليم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الأفريقي لمُواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها فضلاً عن تجفيف مصادر تمويلها.