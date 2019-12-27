شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعم مصر لبوركينا فاسو في جهودها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجاوز ذلك الحادث الأليم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الأفريقي لمُواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها فضلاً عن تجفيف مصادر تمويلها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.