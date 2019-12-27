شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف لبنانية ترفض حديث عون عن أحقية باسيل بتأليف الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

لم يمر حديث رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون من بكركي، مرور الكرام في الساحة السياسية، خصوصا أن كلامه عن منح صهره جبران باسيل حق تأليف الحكومة، يعد نسفا لقواعد الدستور اللبناني الواضح جدا، حيث إن الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، هو الوحيد المخول بذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وعليه صدرت العديد من المواقف المستهجنة هذا الكلام وتعتبره خرقا للدستور «كرمى لعيون الصهر».

» مخالف للدستور

ويؤكد النائب عن كتلة «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا في تصريح لـ«اليوم»، أن «من يشكل الحكومة هو رئيسها بالعودة إلى رئيس الجمهورية وليس جبران باسيل، وما قاله عون مخالف للدستور، خصوصا في هذه الظروف. فلقد سقط عهد عون من زمان، فكل هذا العهد أصبح لوزير البلاط الذي يتحكم بالحكومة والوزراء، وبدل من أن يكون هذا العهد جامعا أصبح عهدا متمحورا».

بدوره، يشدد عضو المكتب السياسي النائب السابق مصطفى علوش، على أن «كلامه خارج عن المنطق وإن كان يجهل رئيس الجمهورية بمقتضيات الدستور فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فهنالك مصيبة أكبر، من يؤلف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف وهذا بحسب الدستور وهو غير مرتبط بالتوازنات القائمة في مجلس النواب، مع العلم أن من يستطيع منحه الثقة هو المجلس النيابي، هو من يستشير ويفكر في كيفية إنشاء الحكومة، ومن بعدها يذهب إلى المجلس النيابي».

» مصلحة الصهر

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وفي تصريحات إعلامية، تأسف عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن ‏«لا يرى الرئيس ميشال عون إلا جبران باسيل، وأن يعتبر أن قواعد الدستور والحياة ‏السياسية اللبنانية تدور من حوله»‏.

وتقول عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش: «فخامة الرئيس: هل سألت نفسك يوما عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر على مصلحة البلد؟ وهل الدستور ينص على ربط تأخير تشكيل الحكومات بصهر الجنرال؟ وهل إصرارك على حكومة «تكنو سياسية» بوجود جبران هو الذي عطل الاستشارات أم إصرار الرئيس الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين؟ الدستور ليس زهرة مرغاريت يا فخامة الرئيس، ورقة لجبران وورقة لجريصاتي».

» تحويلات السياسيين

من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الخميس، اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية إلى خارج لبنان. وقال سلامة، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب أمس، ستتخذ «كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان، وإذا حصلت فعلا»، مضيفا: «علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا».