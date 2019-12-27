إقرارا للشفافية..«التحالف» يحيل نتائج عملية لـ«تقييم الحوادث»

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وأوضح العقيد المالكي في بيان أمس الخميس نقلته «واس»: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق (24 ديسمبر 2019م)، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر الميليشيات الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعدة/ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث؛ للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.
وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية - لا قدر الله - لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.
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