شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يكذب أردوغان بشأن مرتزقة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

علقت الخرطوم على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وجود مرتزقة سودانيين يحاربون مع الجيش الليبي في طرابلس.

» تكذيب التصريحات

ونفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، خلال تصريحات تلفزيونية، وجود أي علاقة تربط بين الجيش السوداني ومجموعات مرتزقة في ليبيا، قائلا: إن «الارتزاق ليس له بلد معين، وإنه أصبح مهنة، وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء».

ودعا الحسن، الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها، مشيرا إلى أن تفسير ذلك يرجع إلى السلطات الليبية.

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وأكد عدم وجود أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخيرة تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مشددا على أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.

» مراجعة دقيقة

وقال الناطق باسم القوات المسلحة: إن «الجنسيات في تلك المنطقة تتشابه في ملامحها، وقد لا يكون هؤلاء المرتزقة سودانيين»، مضيفا: إن «الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح الآن بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حاليا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء: إن «هناك خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا»، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وأضاف: ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم؟.