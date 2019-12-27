شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جنديين باكستانيين في تبادل إطلاق نار مع قوات هندية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الباكستاني أمس الخميس، عن مقتل اثنين من جنوده خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، أن القوات الهندية كثفت عمليات إطلاق النار على الجانب الباكستاني خلال الـ36 ساعة الماضية، وانتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار عدة مرات واشتبكت مع القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل.

وأوضح البيان أن جنديين باكستانيين قتلا بنيران القوات الهندية، بينما قتلت القوات الباكستانية ثلاثة جنود هنود ودمرت العديد من مواقع الجيش الهندي. من جانبه، استنكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عمليات القصف المستمرة من الجانب الهندي، مشيرا إلى أن الهند تحاول التستر على الاحتجاجات الجارية في المدن الهندية ضد قانون الجنسية المثير للجدل من خلال إثارة التوتر العسكري مع باكستان. من جهة أخرى، أفقدت المظاهرات الضخمة والاحتجاجات العارمة على قانون الجنسية، الذي يرى فيه كثيرون تمييزا ضد المسلمين في الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي توازنه، وجعلت حزبه الهندوسي القومي يهرول لإخماد النار وإطفاء الغضب.

وفي أكبر تحدٍ يواجهه مودي منذ توليه المنصب في 2014، احتشد مئات الآلاف لإبداء اعتراضهم على القانون، الذي يمنح الجنسية للمهاجرين من الأقليات غير المسلمة، الذين فروا من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان. ولقي 21 شخصا على الأقل حتفهم في الاشتباكات مع الشرطة. وقال بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لرويترز إنهم فوجئوا برد الفعل العنيف. وقالت المصادر إنهم يتلمسون السبل ويجرون الاتصالات حاليا مع الحلفاء والخصوم، الذين نحّوهم جانبا عند إقرار مشروع القانون في وقت سابق من الشهر، طلبا للمساعدة في نزع فتيل الأزمة.