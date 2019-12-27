شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة في هونغ كونغ مطلع العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن تشمل العملية الاحتجاجية المقررة -التي ستكون تحت شعار «تذكروا وعودنا، نقف كشخص واحد»- تنظيم مسيرة في وسط المدينة بعد ظهر أول أيام العام الجديد، تمتد على طول الطريق من متنزه فيكتوريا إلى طريق تشاتر، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على إذن من السلطات، ومازال معلقا. وقد تمركزت أعداد صغيرة من شرطة مكافحة الشغب في أنحاء المدينة الخميس، ولكن من المتوقع أن تكون الاحتجاجات أصغر مما كانت عليه في الأيام الأخيرة.
وقالت الشرطة: إنه قد تم اعتقال 23 شخصا على الأقل بحلول منتصف ليل الأربعاء.
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