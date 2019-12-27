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مظاهرة حاشدة في هونغ كونغ مطلع العام الجديد

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أعلنت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، وهي أحد المنظمين الرئيسين للتجمعات الاحتجاجية في هونغ كونغ، أنها ستنظم مظاهرة حاشدة في الأول من شهر يناير، أول أيام العام الجديد، وذلك في أعقاب الاشتباكات، التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عطلة أعياد الميلاد (الكريسماس).

ومن المقرر أن تشمل العملية الاحتجاجية المقررة -التي ستكون تحت شعار «تذكروا وعودنا، نقف كشخص واحد»- تنظيم مسيرة في وسط المدينة بعد ظهر أول أيام العام الجديد، تمتد على طول الطريق من متنزه فيكتوريا إلى طريق تشاتر، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على إذن من السلطات، ومازال معلقا. وقد تمركزت أعداد صغيرة من شرطة مكافحة الشغب في أنحاء المدينة الخميس، ولكن من المتوقع أن تكون الاحتجاجات أصغر مما كانت عليه في الأيام الأخيرة.

وقالت الشرطة: إنه قد تم اعتقال 23 شخصا على الأقل بحلول منتصف ليل الأربعاء.

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