شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح رئاسة بساحل العاج يواجه السجن مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت السلطات أصدرت أمرا بضبط سورو يوم الاثنين مما دفعه إلى إلغاء عودته إلى البلاد بعد أن قضى شهورا في الخارج.
وسيزيد أمر الضبط على الأرجح التوتر قبيل انتخابات أكتوبر 2020 التي ينظر إليها على أنها اختبار لاستقرار ساحل العاج بعد حربين أهليتين منذ مطلع القرن.
وعرض المدعي العام ريتشارد أدو تسجيلا صوتيا قدمته أجهزة المخابرات ويزعم أن سورو يتحدث للتخطيط لانقلاب.
وقال أدو: "عقوبة محاولة الانقلاب على أمن الدولة هو السجن مدى الحياة". ولم تنكر محامية سورو والمتحدثة باسمه أفوسي بامبا لمين صحة التسجيل لكنها قالت إنه من عام 2017 وغير مكتمل.
وثمة اعتقاد بأن سورو في أوروبا لكن مكانه غير معروف. وقال إن القضية ضده لها دوافع سياسية.
وأضاف على "تويتر"، أول أمس الأربعاء: "فقط في الديكتاتورية تصدر مذكرة اعتقال بحق مرشح للانتخابات".
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