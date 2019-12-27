نتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس/آذار 2020.

وكتب نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع تويتر قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتنياهو فوزا مريحا على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

وشارك نحو 49% من أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات.

وقبل عدة ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، وصف نتنياهو نسبة المشاركة بأنها متدنية، معتبرا أن نشطاء "الليكود" يعلمون أنه سيفوز بالانتخابات.

ولكن منافسه ساعر أشار إلى أن نسبة المشاركة هي ذاتها في الانتخابات التمهيدية التي جرت في الحزب سابقا.

وصباح الخميس تم فتح نحو 100 صندوق اقتراع لتمكين 116 ألفا من أعضاء الحزب من الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الأولى التي تجري منذ 2016.

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وتنافس نتنياهو مع القيادي في الحزب جدعون ساعر، الذي نجح خلال الأسابيع الأخيرة في استقطاب قيادات مهمة في الحزب لصالحه.

وسيقود الفائز في هذه الانتخابات حزب "الليكود" في الانتخابات العامة، التي ستجرى في الثاني من مارس/آذار المقبل، وهي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام.

وكان ساعر حاول في الأسبوعين الماضيين استقطاب أصوات نشطاء "الليكود"، عبر التحذير من أن نتنياهو سيفشل بهذه المهمة بعد انتخابات مارس/آذار.

واعتبر ساعر أنه "الوحيد القادر على الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويرى الخبراء الإسرائيليون أن نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، في حاجة إلى هذه الانتخابات لمنع أي انشقاق ضده قبيل الانتخابات المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن "نتنياهو دفع باتجاه هذه الانتخابات لرئاسة الليكود، لإدراكه بأن ساعر ما زال ضعيفا جدا وغير قادر على الفوز في هذه المنافسة".

وكان نتنياهو تجاهل دعوة ساعر له لمناظرة عامة.

وفاز نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب التي جرت في 2012 ثم 2014، وبدون منافسة في عام 2016.