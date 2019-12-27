عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي لترامب: يجب وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول ملفات المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.

وشدد السيسي على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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وخلال الاتصال، تم التطرق إلى ملف سد النهضة، فأعرب الرئيس المصري عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي اهتمامه وحرصه على نجاح مفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.