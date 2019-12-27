عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شجار بالأيدي بين جنود أمريكيين وروس في تل تمر

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وقع شجار بالأيدي بين جنود روس وأمريكيين في بلدة "تل تمر" بريف الحسكة شمالي سوريا، حسبما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.



وقال المرصد إن شجاراً حدث بين جنود روس وأمريكيين، خلال تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة تل تمر برفقة فريق بينهم مترجم.

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وأوضح المرصد أن الفريق كان يقوم برصد أراء أهالي المنطقة؛ حيث تجولوا بين عشيرة الشرابيين والأكراد، وذلك بالتزامن مع وجود جنود روس.

وأوضح أنه حدثت مشاجرة بين القوات الروسية والأمريكية تطورت إلى ضرب واشتباكات بالأيدي، وذلك بسبب وجودهم بالمنطقة نفسها.

وتقع مدينة تل تمر شمال غرب الحسكة، على الطريق الدولي M4، حيث تسير القوات الروسية دوريات هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية.