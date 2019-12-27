«بسبب أعمال المترو»..بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام

قالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه سيتم إغلاق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام ، بسبب القيام بأعمال نقل مرفق الغاز الطبيعى والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق للخط الرابع.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة في بيان لها اليوم :

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سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية،بسبب أعمال المترو تلك الأعمال تستلزم إغلاقا جزئيا بشارع الهرم فى الاتجاه القادم من ميدان النصر اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الهرم بالحارة اليسرى فقط، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الجارى.

علي أن أن يكون العمل من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 5 صباحا فقط