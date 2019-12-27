مقتل وإصابة 9 من عناصر الحوثيين باليمن جراء كمين على حدود السعودية

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية مقتل وإصابة عناصر من ​الحوثيين​ في ​محافظة الجوف​ الحدودية مع ​السعودية​.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "الجيش نفذ كمينا محكما للحوثيين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف"، مؤكداً "مقتل وإصابة 9 من عناصر الحوثيين جراء الكمين".

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