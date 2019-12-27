نفّذت فرق مكافحة الإرهاب التركية التابعة لمديرية الأمن، بشكل متزامن، عمليّات مداهمة شملت 48 مكانًا في ولاية إسطنبول، في إطار مكافحة تنظيم "داعش".
وأدّت العمليّات إلى توقيف 21 مشتبهًا بهم، بينهم 20 أجنبيًّا. ويُشتبه بقيام الموقوفين بأنشطة لصالح التنظيم الإرهابي، ويستعدّون لتنفيذ أعمال إرهابية.
كما صادرت الفرق وثائق ومواد رقميّة متعلّقة بالتنظيم، خلال عمليّات التفتيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي أوقف 21 شخصا في إسطنبول يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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