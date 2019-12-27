الأمن التركي أوقف 21 شخصا في إسطنبول يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

نفّذت ​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية التابعة لمديرية الأمن، بشكل متزامن، عمليّات ​مداهمة​ شملت 48 مكانًا في ولاية ​إسطنبول​، في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وأدّت العمليّات إلى توقيف 21 مشتبهًا بهم، بينهم 20 أجنبيًّا. ويُشتبه بقيام الموقوفين بأنشطة لصالح التنظيم الإرهابي، ويستعدّون لتنفيذ أعمال إرهابية.

كما صادرت الفرق وثائق ومواد رقميّة متعلّقة بالتنظيم، خلال عمليّات التفتيش.