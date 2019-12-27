خفر السواحل التركي ضبط 82 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأنّ "فرق ​خفر السواحل​ التركية رصدت مجموعة من ​المهاجرين​ على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "أيواجق" التابع لولاية "​جناق قلعة​" غربي ​تركيا​". وأوضحت أنّ "قيادة خفر السواحل نفّذت عملية في المنطقة، وضبطت 82 مهاجرًا يحملون الجنسية الأفغانية، خلال محاولتهم التسلّل إلى جزيرة "ميدللي" اليونانية بطريقة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّه "جرى تسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة في "أيواجق" المطلّ على بحر إيجه".

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