السيسي وترامب بحثا هاتفيا بعدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع بليبيا

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أنّ "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا".
ولفت إلى أنّ "السيسي أكّد دعم بلاده لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات و الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشدّدًا في الوقت ذاته علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".
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