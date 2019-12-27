السيسي وترامب بحثا هاتفيا بعدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع بليبيا

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أنّ "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ​ليبيا​".

ولفت إلى أنّ "السيسي أكّد دعم بلاده لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق ل​مكافحة الإرهاب​ وتقويض نشاط التنظيمات و الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشدّدًا في الوقت ذاته علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".