يزبك زار رحال ورحمة مهنئا بالميلاد: لحكومة إنقاذ وإصلاح تخرج الوطن من أزمته

زار الوكيل الشرعي العام للإمام علي الخامنئي الشيخ محمد يزبك، مطرانية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، حيث التقى راعي الأبرشية المطران الياس رحال، الّذي ركّز على أنّ "رغم كلّ الصعوبات الّتي نعيشها في هذه الأيام، فإنّ أملنا كبير ورجاؤنا ثابت بأنّ الوطن سيخرج من هذه المحنة منتصرًا، كما يخرج دائمًا من كلّ المحن".
من ثمّ، توجّه إلى مطرانية بعلبك ودير الأحمر المارونية، حيث زار الوفد راعي الأبرشية المطران حنا رحمة، الّذي دعا اللبنانيين إلى "الوحدة والتكاتف"، معربًا عن أمله أن "يتمكّن رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب من تشكيل حكومة لكلّ لبنان"، مشدّدًا على "ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد مال الناس المنهوب".
من جهته، لفت الشيخ يزبك إلى أنّ "السيد المسيح جاء من أجل إنقاذ البشريّة ومواجهة اللصوص والطواغيت، وليكون إلى جانب الضعفاء، كما أن دعوة النبي محمد جاءت رحمة للعالمين". وأكّد "أنّنا اليوم أحوج ما نكون إلى حكومة إنقاذ وإصلاح تجمع كلّ هموم اللبنانيين وتعالج ما هم فيه، وتخرج الوطن من الأزمة التي هو فيها"، داعيًا الجميع إلى "التعاون مع دياب لتسهيل ولادة الحكومة، والخروج بهذا الوطن من هذه المحنة القاسية ومعالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبوحدتنا نستطيع أن نواجه من يتآمر علينا".
ورأى أنّ "كلّ ما يجري في لبنان يفرح أعداءنا، لأنّهم يعتبرون أنّ لبنان يواجه الخطر وتستثمر فيه الفتنة، لكنّنا نقول لهم خسئتم، فإن اللبنانيين موحدون ولن يسمحوا بالفتنة وسنخرج جميعًا يدًا واحدة متشابكة".
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