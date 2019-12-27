سقوط سقف إحدى الشرفات من مبنى في الحدت ما تسبب بتضرر سيارة ولا إصابات

أدّت ​الأمطار​ الغزيرة المصحوبة برياح شديدة، إلى سقوط سقف إحدى الشرفات من مبنى في منطقة الحدت - الطريق العام، ما أدّى إلى تضرّر سيارة المواطن "م. ع"، من دون تسجيل إصابات في الأرواح.

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