إخماد حريق داخل غرفة ناطور بالحدت ونقل جثة امرأة من الجنسية الإثيوبية إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة ناطور في أسفل مبنى سكني في الحدت - بعبدا".

وبيّنت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على نقل جثة امرأة، من التابعية الإثيوبية، من موقع الحريق إلى "​مستشفى بعبدا الحكومي​"، وذلك بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة".