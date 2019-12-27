إخماد حريق داخل غرفة ناطور بالحدت ونقل جثة امرأة من الجنسية الإثيوبية إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة ناطور في أسفل مبنى سكني في الحدت - بعبدا".
وبيّنت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على نقل جثة امرأة، من التابعية الإثيوبية، من موقع الحريق إلى "مستشفى بعبدا الحكومي"، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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