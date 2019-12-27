دخول مياه الأمطار والسيول إلى 4 مخيمات للنازحين في سهل عكار

دخلت مياه الأمطار والسيول إلى 4 مخيمات للنازحين السوريين في قريتي بلانة الحيصا (3 مخيمات) وقعبرين (مخيم واحد) في سهل عكار.
ويجرى العمل على إجلاء أكثر من 160 شخصًا من المخيمات الثلاث، ونقلهم إلى مخيمات قريبة في شكل موقّت.
ويقوم فريق من "الصليب الأحمر" بالعمل على إجراء تقييم سريع لواقع الحال، في إطار خطة استجابة لتأمين المساعدات اللوجستيّة السريعة للعائلات السوريّة المتضرّرة.
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