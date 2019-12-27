دخول مياه الأمطار والسيول إلى 4 مخيمات للنازحين في سهل عكار

دخلت مياه ​الأمطار​ والسيول إلى 4 مخيمات للنازحين السوريين في قريتي بلانة الحيصا (3 مخيمات) و​قعبرين​ (مخيم واحد) في ​سهل عكار​.

ويجرى العمل على إجلاء أكثر من 160 شخصًا من ​المخيمات​ الثلاث، ونقلهم إلى مخيمات قريبة في شكل موقّت.

ويقوم فريق من "​الصليب الأحمر​" بالعمل على إجراء تقييم سريع لواقع الحال، في إطار خطة استجابة لتأمين المساعدات اللوجستيّة السريعة للعائلات السوريّة المتضرّرة.