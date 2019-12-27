مقتل 30 شخصا في مواجهات بجمهورية افريقيا الوسطى









اسماء السيد - بانغي: أسفرت الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والتجار الأربعاء والخميس في الحي ذي الغالبية المسلمة في بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى عن مقتل 30 شخصا على الأقل، وفقا لمصدر أمني وإمام الحي.

وقال عوض الكريم، إمام مسجد علي بابولو في حي "بي كا 5" الخارج عن سيطرة سلطات البلاد وقوات الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس "لقد تم نقل ثلاثين جثةً إلى المسجد"، مضيفا ان تجارا حملوا السلاح للتعبير عن معارضتهم لرسوم فرضتها مجموعات دفاع ذاتي تهيمن على الحي.

كما اكد مصدر أمني الحصيلة دون المزيد من التفاصيل.

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من جهته قال رئيس الصليب الاحمر المحلي انتون مباوبوغو ان حصيلة القتلى "كانت 23 عند الساعة 16,00 وارتفعت الى 33" مشيرا الى انه "لا تزال هناك جثث قرب السوق".

ولم تتوفر اية حصيلة رسمية للضحايا في هذا الحي الخارج عن سيطرة السلطات والامم المتحدة. وتحدثت مهمة الامم المتحدة عن "عشرات الضحايا".

وخلا الشارع الرئيسي للحي من المارة بعد الظهر وتعرض العديد من المتاجر للنهب، بحسب مراسل فرانس برس.

