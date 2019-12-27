شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بالاهتمام بالقيم وبث روح الولاء للوطن من خلال المسلسلات والمسارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بالاهتمام بالقوة الناعمة لمصر المتمثلة فى السينما والمسرح والمسلسلات، التى يتم من خلالها إعادة إحياء القيم والأخلاق وبث روح الولاء للوطن، مشيرًا إلى أن فترة الستينيات وحتى التسعينيات كانت قوة ضارية لمصر يجب إعادتها من جديد، مضيفًا إن هناك بعض التجارب الناجحة التى خرجت خلال الفترة الماضية، وكان من بينها الفيلم السينمائى "الممر"، الذى جسد البطولات التى يقوم بها الجيش المصرى ولاقى إشاده واسعة من الجمهور، واستطاع أن يجذب انتباه رواد السينما والجالسين أمام التليفزيون بالمنازل.

‏‎وأضاف البرلمانى، فى تصريحاته، إلى أن تجربة مثل مسلسل "ممالك النار" رغم أنها ليست إنتاجا مصريا إلا أنها كانت ناجحة جدا لاسيما وأن بطل العمل مصرى، ويجب تكررها مستقبلًا والاستفادة من التاريخ الطويل والعريق لنا.

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وفى السياق ذاته، شدد البرلمانى على أهمية تطوير الخدمات الثقافية وجذب الشباب إليها، من خلال التطوير الشامل للمسارح التى تمتلكها مصر فى مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على توصيل هذه الخدمات للمناطق النائية أو المهمشة لؤاد الأفكار الفاسدة التى قد تدفع بها الجماعات الإرهابية.

ونوه عضو مجلس النواب عن دائرة المرج إلى أهمية العمل على تقليل الفجوة الرقمية الثقافية ورقمنة كافة المحتويات الثقافية، لتكون بمثابة مجال مفتوح أمام الشباب للبحث فى بحوره الواسعة عبر شبكة الإنترنت، من خلال وسائل عرض جاذبة وممتعة لهم، بدلاً من قضاء هذا الوقت فى الألعاب الإلكترونية التى يحرض كثير منها على العنف مما يؤثر على سلوكياتهم.

وأشار النائب أحمد على، إلى أن تضافر كافة هذه العناصر الثقافية يخلق بيئة راقيه تدفع بالشباب إلى الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات الحياتية.