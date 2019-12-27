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الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار، حيث تضمن القرار الذي حمل رقم 3149، لسنة 2019، ، أن تتكون اللجنة كل من:

وزير المالية ، وزير التنمية المحلية ، وزير الإسكان ، وزير التجارة ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص لشؤون الإدارية بمجلس الدولة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

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فض منازعات الاستثمار

 

فض منازعات الاستثمار2

كان مجلس الوزراء، فى ابريل الماضى وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 8/4/2019، لعدد من الموضوعات، وذلك فى إطار السعي لحل وازالة أى معوقات تواجه المستثمرين.

 

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