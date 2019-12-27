شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": إعفاء جميع الأشخاص ذوى الإعاقة من دفع رسوم الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة القاهرة بحزب الحرية المصرى، احتفالية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان "قادرون باختلاف"، بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد العزازى أمين القاهرة ورامى زهدى أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد أمين لجنة الاتصال السياسى، ونرمين ميشيل أمين لجنة التواصل المجتمعى، وهند عاكف أمينة المرأة بالقاهرة، أسماء دهمان أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان المختلفة.

وتضمن الحفل عرض عدد من قصص نجاح للأشخاص ذوى الإعاقة وتغلبهم على الإعاقة والاندماج فى المجتمع، ومنهم أول كفيف مرشد سياحى، وأول محامية صماء، والطفل المعجزة وأول بطلة العالم فى الكاراتية، ومبتكر أول تطبيق لتعليم طريقة برايل للأطفال المكفوفين من سن 4 : 6 سنوات.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، أهمية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاهتمام بهم ودمجهم فى المجتمع، قائلاً "إن منهم نماذج حققت نجاحات وبطولات كبيرة فى المجالات المختلفة، فهم يعطون دروسًا للمجتمع بأكمله بقدرتهم على العمل وتحقيق النجاح والحصول على الجوائز لمهاراتهم".

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أنه بمناسبة الاحتفالية عرضت توصيات من أمانة القاهرة لاعتمادها بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم اتخاذ عدد من القرارات يتعرض على أعضاء المكتب السياسى بالحزب، ومنها إعفاء جميع الأشخاص ذوى الإعاقة من دفع رسوم الحزب، وقيام مقرات الحزب فى المحافظات المختلفة والتى وصلت لـ454 مقرا، بتوفير كافة سبل الإتاحة والاندماج المجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تكليف كافة أمناء المحافظات بالعمل على توفير كافة سبل الإتاحة وإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد أنه لولا وجود إرادة سياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أطلق عامًا لذوى الإعاقة وأصدر قانونا لهم لما حصل الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، قائلا نحن أمام رئيس لديه إرداة حقيقة لترسيخ دولة المواطنة وإعطاء الحقوق، فتشعر كأنه آب ورئيس بدرجة مواطن وهو ما تلاحظه خلال لقاءاته وتكريمه لهم نجد أمامنا آبًا يكرم أبناءه.

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وقال اللواء أحمد العزازى أمين الحزب بالقاهرة، إن الاحتفالية تأتى من إعلان الأمم المتحدة باعتبار 3 ديسمبر هو اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفًا أنه خلال السنوات الأخيرة نجد أن هناك اهتماما قويا من القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على المستويين التنفيذى والسياسى، فتم إنشاء المجلس القومى للإعاقة والكشف المبكر عن العمى، وعلى المستوى السياسى وجود 8 أشخاص من ذوى الإعاقة بمجلس النواب.

وأضاف العزازى خلال كلمته فى الاحتفالية، أن المشرع القانونى اهتم بقضايا ذوى الإعاقة وتخصيص نسبة لهم فى المشاركة فى الانتخابات، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل العقبات لإدلا ء بأصولتهم سواء فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية او الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه على المستوى الحزبى هناك أمانة قوية وفعالة للأشخاص ذوى الإعاقة وفى كل أمانة فرعية هناك أمين للأشخاص ذوى الإعاقة يستمع ويتجاوب مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت الدكتورة هيام عبدالرشيد أمين ذوى الإعاقة بحزب الحرية أمانة القاهرة، على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واحترام لحقوق الأشخاص والعمل على التوعية، قائلة "الدولة القوية لا تبنى على العواطف وإنما تبنى على احترام الحقوق".

وأشادت باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضية ذوى الإعاقة وإعطائهم الحقوق التى أهدرت على مدار سنوات طوال.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة والذين لهم بصمات نجاح فى المجالات المختلفة، سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو علمية.