شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوزارية، لتسوية منازعات عقود الاستثمار، و نص القرار الذي حمل رقم 3148 لسنة 2019 ،ووفقا للقرار فان اللجنة يتم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :وزير العدل ويتولى رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها ،وزير المالية ،وزير قطاع الاعمال العام ،وزير التجارة والصناعة ،أمين عام مجلس الوزراء ،رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ،مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوا ورئيسا للامانة الفنية للجنة )،أحد نواب رئيس مجلس الدولة ويختاره المجلس الخاص بالشئون الادارية بمجلس الدولة ،الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوا مقررا للجنة )،ممثل عن القوات المسلحة ،ممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الادارية .

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كان مجلس الوزراء سبق أن وافق على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 6/11/2019 فيما يخص كلاً من عقد التسوية الخاص بشركة "أميانتيت" والمتعلق بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة "فيوتشر بايب" ضد جمهورية مصر العربية، وعقد التسوية المزمع إبرامه بشأن النزاع القائم بين شركة "هوسبيوس" الهولندية وجامعة الإسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إسناد تنفيذ مشروع صيانة ورفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وذلك جهة باب ( 6 – 7 ) وحتى باب ( 9-10) بالميناء، شاملاً الوصلة المؤدية إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؛ وذلك من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ الصيانة المطلوبة للكوبري لإعادة تشغيله أمام الحركة المرورية.