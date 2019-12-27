شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتعليق لوحات استرشادية حول خطوات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعليق لوحات استرشادية بجميع الوحدات المحلية والأحياء على مستوى الجمهورية، وفى كل المواقع التى يتم تلقى طلبات تقنين الأوضاع والتصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لتوعية المواطنين وإزالة الهواجس الخاصة بقيمة التصالح لدى البعض والتى تسببت فى عزوف البعض فى الفترة الأخيرة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير جدًا فى الشارع المصرى، حيث يوجد ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف، وبعد قياس الأثر التشريعي للقانون اتضح أن هناك عددًا من الملاحظات فى التطبيق على أرض الواقع، ولهذا تم إجراء تعديل على القانون لمزيد من التيسيرات على القانون لجذب المواطنين وإزالة المخاوف لديهم، وهذا ما اتفق عليه نواب البرلمان جميعهم.

وأشار المغازى، إلى أنه على الرغم من التيسيرات التى تم وضعها فى القانون أو تلك التى تضمنتها التعديلات على القانون، وبينتها اللائحة التنفيذية إلا أن الوعى من أبرز الخطوات التى من خلالها سيتم جذب المواطنين على هذه الخطوة، ولابد من تعليق لوحات استرشادية تتضمن كافة المراحل وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة ورسوم استخراج شهادة الصلاحية من المكاتب الاسترشادية، وقيمة التصالح وفقًا لطبيعة كل منطقة، وبهذا يكون المواطن على دراية كافية بالرسوم التى سيتم دفعها نظير تقنين أوضاعه.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يعرف المواطنون الفوائد التى ستعود عليه جراء تقنين الأوضاع، والتصالح فى المخالفات، خاصة فى إطار توجه الدولة لسن تشريع جديد بشأن التسجيل العقارى بإجراءات مبسطة، والقضاء على العقبات فى القانون الحالى، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة العقارية فى مصر.