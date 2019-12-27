مصابان بين الحياة والموت.. معاكسة فتاة وصفعة تشعلان مشاجرة بالسلاح في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد شارع السوق القديم بمركز كرداسة مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء وشوم؛ بسبب معاكسة شاب لإحدى الفتيات.

شهود عيان أفادوا أن شابا من عائلة "شقلوف" اعتاد التعرض لفتاة والتحرش بها لفظيا لكنها دائما ما تنهره، الأمر الذي دفعه مؤخرا لصفعها على وجهها، فأسرعت إلى خالها تروي له ما حدث.

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استشاط الخال غضبا من أفعال الشاب، فتوجه لمعاتبته، ووقعت بينهما مشاجرة انتهت بتدخل الأهالي قبل أن يتجدد الأمر باستعانة الشاب بأشقائه وتوجهوا إلى محل إقامة الفتاة.

حسب الأهالي، اعتدى أفراد عائلة الشاب على الطرف الثاني بأسلحة بيضاء وشوم، مما أسفر عن وقوع مصابين من الطرفين بينهم (رجل - سيدة) حالتهما خطرة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى قصر العيني.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة أكد أنه جرى الدفع بتعزيزات أمنية لموقع المشاجرة لضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة.