إعادة 40 ألف جنيه فقدتها مالكتها بمحطة مترو العتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو الجيزة على كيس بلاستيك يحوي 40 ألف جنيه، فقدته مالكته بمحطة مترو العتبة. تبلغ لقسم شرطة رابع مترو الأنفاق من سيدة مقيمة بمحافظة القاهرة بفقدها "كيس بلاستيك" يحتوى على 40 ألف جنيه حال نزولها من أحد القطارات بمحطة مترو أنفاق العتبة. تم إخطار الخدمات الأمنية بمحطات مترو الأنفاق بمواصفات المفقودات، وتمكنت من العثور عليها فور وصول القطار إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق. جرى تسليم السيدة المفقودات الخاصة بها بكامل محتوياتها، ووجهت الشكر لرجال الشرطة، وأبدت امتنانها على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.

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